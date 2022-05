Salernitana, orgoglio Iervolino: "Ci davano tutti per spacciati"

SALERNO - "Sicuramente ci aspetta la partita più dura dell'anno, abbiamo una sana tensione, i ragazzi sono concentrati e hanno piena consapevolezza dei loro mezzi. Quindi diciamo che stiamo andando con grande energia ad affrontare questa partita, il mister ha le idee ben chiare, il direttore Sabatini come sempre è un leone. Siamo contenti, mi auguro di poter festeggiare e regalare alla città questa salvezza che sarebbe realmente storica". Lo ha detto a Sky Sport il patron della Salernitana, Danilo Iervolino, in vista dell'ultima sfida di campionato, domenica contro l'Udinese. "La squadra - ha aggiunto - un po' mi assomiglia, ha quel carattere forte, perché ci vuole sangue vivo, passionale e furibondo per fare le cose. Quindi la squadra è proprio targata Iervolino, la sento proprio mia. Nelle ultime partite siamo usciti dalla zona retrocessione, siamo qui che ce la giochiamo. Ci davano per spacciati e invece guardate che stiamo facendo". "I tifosi - ha poi concluso - sono il nostro dodicesimo uomo. Una tifoseria così non ce l'ha nessuno. All'Arechi vengono famiglie, si è in piena tranquillità e la gente è rimasta vicina alla squadra anche nei momenti difficili, mai polemici oppure ostili a me, all'allenatore e ai giocatori. Abbiamo bisogno del loro tifo e della loro energia e del loro entusiasmo".