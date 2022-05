Salernitana, Nicola: "Siamo diventati squadra e i risultati sono arrivati"

SALERNO- Al termine della gara contro l'Udinese che è valsa la salvezza, il tecnico della Salernitana Nicola ha parlato così a Dazn: "E' stata un' ultima partita difficile per entrambe le squadre che erano in lotta per la salvezza, sono contento per questo pubblico, direttore e presidente. Non era facile e forse l'abbiamo sentita anche più del dovuto perchè quello che abbiamo fatto c'è costato fatica, sudore. Sono davvero contento di ciò che abbiamo fatto. In generale nello sport puoi solo concentrarti per fare il tuo lavoro, poi è chiaro che dipende anche dagli altri. Non è venuta la partita che volevamo, abbiamo sbagliato anche tanti gol ma devo riconoscere che non era facile".