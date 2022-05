Sabatini: Salvezza Salernitana la più grande impresa della mia carriera

SALERNO- Il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, ha parlato a Dazn dopo il miracolo salvezza. “Questa impresa senza ombra di dubbio è la più grande della mia carriera, era utopia partendo dai presupposti in cui eravamo. E’ stata la mia migliore performance, cosa che mi legittima a continuare. In caso di retrocessione mi sarei messo in discussione, per fortuna il Venezia ha fatto una partita convinta e ho dovuto far tramutare il pensiero di finire qui. Ho capito che potevamo salvarci quando ho visto miglioramenti consistenti, al campo di allenamento vedendo un gruppo che stava diventando un monolite, in campo si riuscivano a capire l’uno con l’altro e quando ho visto questo lavoro fideistico ho cominciato a credere che il 7% poteva diventare il 100 %. E’ un omaggio al pubblico, al presidente ai ragazzi che se lo sono meritato. Va diviso in modo equo". Sul futuro del tecnico Nicola. “Nicola deve rimanere, parlerò col presidente per capire se ci saranno i presupposti”. Poi continua: "Non sono un uomo scaramantico, credo nelle cose e ai comportamenti. Sono sempre al campo per verificare se ci sono smottamenti nel modo di vivere e convivere con gli altri. Questa salvezza è per mio figlio mio figlio che per sfortuna ho avuto in tarda età ma cha ha grandi valori. Anche per mia moglie e tutte le persone che non hanno mai perso la fede in me".