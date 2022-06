Salernitana, clamoroso divorzio da Sabatini. In bilico anche Nicola

SALERNO - Si è salvata con un 'impresa , mantenendo il suo posto in Serie A , eppure in casa Salernitana è scoppiato un ' terremoto ' che ha portato all'addio del direttore sportivo Walter Sabatini , tra i principali artefici del miracolo salvezza costruito anche grazie alle sue operazioni nel mercato di gennaio.

Futuro incerto per Nicola

Ad annunciare la separazione una nota del club: "L'U.S. Salernitana 1919 e il direttore sportivo Walter Sabatini - si legge nel comunicato - rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l'impegno profuso la società augura al direttore Sabatini le migliori fortune professionali". Alla base di tutto ci sarebbe una pesante frattura tra il presidente Iervolino e il diesse, con oggetto questioni riguardanti le elevate commissioni agli agenti sui contratti dei calciatori. E senza Sabatini ora potrebbe venire meno anche la conferma del tecnico Davide Nicola.