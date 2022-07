Salernitana, 2-2 con l'Hoffenheim. Kristoffersen e Cavion in gol

KITZBUHEL (AUSTRIA) - Salernitana e Hoffenheim chiudono l'amichevole, la terza precampionato per gli uomini di Nicola , sul punteggio di 2-2. Le reti arrivano tutte nel primo tempo: tedeschi avanti con Kramaric , granata che replicano sorpassando con Kristoffersen poi l'Hoffenheim va a bersaglio con Rutter e Cavion , nel finale riequilibra tutto. Nicola ha schierato quest'undici ad inizio gara, con il 3-5-2: Sepe ; Motoc , Bogdan , Gagliolo ; Mazzocchi , Cavion , Bohinen , Capezzi , Jaroszynski ; Kristoffersen , Botheim .

La partita

La partita si accende subito: al 7' Hoffenheim in vantaggio. Azione insistita dei tedeschi con palla che arriva a Kramaric che dal vertice sinistro dell'area fa partire un gran tiro che si insacca nell'angolo. Risponde subito la Salernitana, che un minuto dopo lo svantaggio, colpisce un palo con Kristoffersen. Al 16' però ecco il pari: bella azione di Mazzocchi sulla destra che crossa sul secondo palo dove Cavion fa da sponda e dopo una serie di rimpalli Kristoffersen si gira e insacca il pareggio. Protagonista ancora al 31' Kristoffersen il quale dapprima si guadagna un calcio di rigore, poi lo calcia debolmente: Baumann neutralizza. Nuovo botta e risposta tra 38' e 39': dapprima Hoffenheim di nuovo avanti con Rutter al termine di una ripartenza, pari granata con Cavion, 2-2. Numerosi i cambi per Nicola al termine dell'intervallo; ad inizio ripresa è l'Hoffenheim a fare per primo la voce grossa, ma con il trascorrere dei minuti la Salernitana prende le misure e si lascia preferire, collezionando qualche incursione con Kechrida e Lassana Coulibaly. Le occasioni, da una parte e dall'altra, sono comunque sensibilmente diminuite rispetto alla prima frazione di gioco e il punteggio è destinato a rimanere invariato sino al triplice fischio.

Le formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe (1’ st Fiorillo), Motoc (34’ st Galeotafiore), Gagliolo (1’ st Pirola) (29’ st Veseli), Bogdan (7’ st Lovato), Bohinen (1’ st Boultam), Cavion, Capezzi (1’ st Coulibaly L.) (29’ st Jimenez), Mazzocchi (1’st Kechrida), Jaroszynski (12’ st Sy), Botheim (1’ st D’Andrea), Kristoffersen (1’ st Simy). All. Davide Nicola

HOFFENHEIM: Baumann, Kadarabek, Promel, Bruun Larsen, Dabbur, Rudy, Hubner, Vogt, Kramaric, Skov, Posch. A disposizione: Philipp, Baumgartner, Adams Nuhu, Beecker, Akpoguma, John, Boagarde, Rutter, Damar, Bischof, Asllani. All. André Breitenreiter