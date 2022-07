Salernitana-Krakow 2-0: Ribery e Botheim in gol

JENBACH - La Salernitana di Davide Nicola ha affrontato i polacchi del Wieczysta Krakow allo Stadion Jenbach in occasione della quarta amichevole pre-stagionale. I granata partono subito forte con il rigore segnato da Ribery al 3'. Tre minuti dopo arriva il raddoppio di Botheim, attaccante norvegese proveniente dal Krasnodar e alla prima rete all'esordio in maglia granata. Il primo tempo fila via con un totale predominio del match da parte della Salernitana. I secondi 45 minuti sono ancora in mano agli undici granata che provano con una certa continuità diverse trame offensive. Finisce 2-0 il test con il Krakow. Buone indicazione per l'allenatore granata. Ecco l'undici iniziale schierato da Davide Nicola (3-5-2): Sepe; Motoc, Lovato, Pirola; Kechrida, Cavion, Bohinen, L. Coulibaly, Bradaric; Ribéry, Botheim. A disp: Fiorillo, Micai, Veseli, Galeotafiore, Jaroszynski, Sy, Boultam, Capezzi, Simy, Kristoffersen, M. Coulibaly, D’Andrea.