Salernitana in chiaroscuro: ko con l'Adana e 1-0 alla Reggina

SALERNO - L'Adana Demirspor, la squadra turca di Mario Balotelli, si è aggiudicata il primo triangolare Angelo Iervolino, disputato all'Arechi. Nel primo match in programma era stata la Reggina (l'altra squadra partecipante) a battere di misura i turchi con una rete di Liotti; ma la squadra di Balotelli nel secondo incontro ha superato i granata di Nicola per 3-1. Infine, con una rete di Kristoffersen, i granata hanno superato di misura la squadra di Inzaghi ma è l'Adana, per differenza reti, ad aggiudicarsi il trofeo.