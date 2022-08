SALERNO - Brutta tegola in casa Salernitana in vista dell'esordio di campionato contro la Roma. Davide Nicola perde infatti Emil Bohinen, per una lesione al legamento collaterale. Lo rende noto il club campano con una nota: "La visita specialistica ortopedica e le indagini strumentali a cui si è sottoposto questa mattina Emil Bohinen presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro".