Salernitana, Nicola: "Candreva ha entusiasmo e grande esperienza"

SALERNO - Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma di Mourinho all'Arechi, in programma domani alle 20:45. Il tecnico granata ha iniziato con il dare il benvenuto ai nuovi arrivati, Candreva, Bronn e VIlhena: "Non vedo l'ora di vedere il presidente domani, si è davvero adoperato per mettermi a disposizione calciatori di cui avevo assolutamente bisogno. E' stata una settimana molto impegnativa per me e per il mio staff, abbiamo fatto test aggiuntivi per valutare la condizione generale e devo dire che i nuovi arrivati stanno bene. Candreva aggiunge tanta esperienza, conosce il nostro sistema di gioco ed è un ragazzo che sa integrarsi velocemente nelle conoscenze di gioco. Ha lo spirito giusto, un entusiasmo importante ed è evidente volesse venire a Salerno. Solitamente ha fatto l'esterno a destra, in alcune circostanze potrebbe fare anche il terzino o la mezzala. Ci siamo confrontati immediatamente, quando hai un calciatore di questo livello è necessario essere subito chiari. Bronn è un calciatore portato ad aggredire, ma per lui e per Vilhena ci vorrà un po' di tempo per aggiungere conoscenze reciproche. Anche numericamente parlando, però, c'è bisogno di tutti da subito e la partita è un test fondamentale. Sicuramente ci sarà la possibilità di vederli all'opera. Maggiore? "Non so se farà parte della nostra squadra. So che le società si stanno parlando, stasera avrò un confronto con la proprietà".