Salernitana, testa alla Samp: lavoro specifico per Ribery, Bohinen e Lovato

SALERNO - Dopo il pareggio di Udine, la Salernitana è tornata in campo per preparare il prossimo impegno casalingo contro la Sampdoria, in programma domenica alle 18.30. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica. I granata hanno poi svolto un lavoro tattico prima di concludere la seduta con esercitazioni per il possesso palla e una partita finale. Per quanto riguarda i singoli calciatori, Bohinen, Lovato e Ribery hanno svolto un lavoro atletico specifico. Radovanovic si è sottoposto a seduta fisioterapica a causa di un sovraccarico muscolare. Domani seduta mattutina alle ore 10.