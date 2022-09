Salernitana, Nicola: "Piatek? Avevamo bisogno del suo innesto"

BOLOGNA - Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, è intervenuto a Dazn, dopo la gara con il Bologna: "Nella ripresa, con i cambi abbiamo cercato di cambiare assetto tattico per pressare il Bologna ancora di più, sapevamo che ci avrebbero aspettati". Lo ha dichiarato "Credo che abbiamo affrontato una squadra organizzata e di qualità, ma anche noi meritiamo complimenti, siamo partiti con un piglio importante e voglia di fare risultato. Meritavamo di più nel primo tempo, siamo comunque felici per il terzo risultato utile di fila, stiamo crescendo e integrando i nuovi. Vogliamo proporre un gioco aggressivo, mantenendo più equilibrio possibile. Sappiamo chi siamo e gli obiettivi che abbiamo. Mi piace l'umiltà dei ragazzi: ci permetterà di crescere ulteriormente. Piatek? Sinora abbiamo alternato più moduli, tutto è possibile. Dia e Bonazzoli stanno fisicamente bene, ma l'arrivo di Piatek va a completare un attacco che come reparto aveva bisogno del suo innesto visti i tanti impegni che dobbiamo affrontare".