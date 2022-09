Iervolino esclusivo: "Juve, Salernitana da top 10 e Nicola da top club"

TORINO - Buongiorno presidente Danilo Iervolino. Che aria si respira a Salerno con la Salernitana che è partita alla grande in campionato?

«C’è molto entusiasmo, molta fiducia nell’operato dei ragazzi e dell’allenatore. Sappiamo però che dobbiamo stare coi piedi per terra, il campionato è lungo e si devono affrontare sempre con la massima attenzione e senza cali di concentrazione tutte le gare. Ne avevamo una in pugno con l’Empoli ma ci siamo fatti sfuggire la vittoria. Bisogna essere più cinici e speculativi a volte, solo così ci si può salvare prima e finire in una zona tranquilla della classifica».



Cosa si aspetta da questa stagione e a medio lungo termine?

«Quest’anno mi aspetto una salvezza serena e mi auguro di stare nel lato sinistro della classifica, sarebbe davvero un eccezionale risultato. Possiamo rappresentare un hub attrattivo dei giovani calciatori del mezzogiorno in Italia. Possiamo diventare una squadra rivelazione in Serie A perché ci sono tutte le caratteristiche, dalla passione dei tifosi, alla storicità del club e alla volontà della società e del management di fare cose che possono lasciare il segno. Atalanta e Sassuolo per noi sono modelli da inseguire. Squadre che possono raggiungere vette importanti».



A lei piace puntare sui giovani non solo a livello di calciatori. Ha scelto De Sanctis come direttore sportivo. Come procede il rapporto con lui? Tra l’altro avete firmato tredici acquisti!

«È una persona competente, appassionato, un grande lavoratore con visione, strategia, un uomo lucido e concreto. Tutte caratteristiche che a me piacciono molto. Ha trascorso un’estate a lavorare e abbiamo costruito la squadra che volevamo. Gli obiettivi sono stati tutti centrati».



Quando venne nella redazione di Tuttosport, alla fine della scorsa stagione, parlò con trasporto calcistico di Ederson che la entusiasmava. Quanto le è costato cederlo?

«A Salerno devono giocare solo coloro che amano la squadra e vogliono restarci convinti. Lui tramite il suo agente aveva ricevuto una offerta importante e dissi loro che avrei desiderato trattenerlo ma il suo desiderio era andare all’Atalanta. Noi valorizziamo i talenti non li soffochiamo».



Da Piatek cosa si aspetta e che impressione le ha fatto quando lo ha conosciuto?

«Sarà sincero, devo ancora conoscerlo meglio come persona. Come calciatore invece è ciò a cui ambivamo. Può fare la differenza. Darà un grande contributo in tutte le partite, anche in quelle difficili. E’ un attaccante forte e da lui ci aspettiamo tanti gol».



Le persone ricche interiormente e professionalmente valide si conoscono e apprezzano a pieno col tempo. Cosa ha scoperto di Davide Nicola che le era sfuggito all’inizio?

«Devo dire che Nicola è una persona talmente trasparente per cui è ciò che appare: passione, grinta e tenacia oltre che animo gentile e grande professionista. E’ un allenatore che nei prossimi anni ci auguriamo di trattenere ma potrà essere appetito da qualsiasi squadra perché un allenatore completo».



La vostra attenzione è concentrata anche sul settore giovanile: avete implementato il numero delle squadre e tre femminili. Quali prospettive?

«La maggior parte dei talenti calcisticamente parlando viene dal Sud ma da noi ci sono poche società che investono sui ragazzi. Investire non significa solo fare scouting. Ma offrire possibilità di alloggio, vitto, diffondere la cultura dello sport nelle scuole e non solo. Vogliamo rappresentare un modello: si gioca a calcio non solo per diventare campioni ma anche per stare bene, curare il fisico e condividere valori sani e l’abitudine al rispetto delle regole».



A livello di infrastrutture la squadra sta beneficiando dell’intervento che avete realizzato a Pontecagnano. Un salto di qualità non differibile...

«Abbiamo realizzato due interventi che avevano una urgenza assoluta. Rifatto tutto il manto dei campi perchè avevano dislivelli incredibili, erano dei campi di patate. Poi nel centro sportivo abbiamo lanciato il Salernitana-Lab con una articolata palestra dotata di macchine Technogym e grazie ai loro software possiamo avere la proiezione delle perfomance dei calciatori».



Come procede il metaverso, con la piattaforma virtuale per far vivere ai tifosi la Salernitana a 360 gradi?

«Stiamo lavorando con determinazione. Sono esperienze che permetteranno di aumentare le emozioni e coinvolgeranno anche tante aziende del territorio».



Domenica Juventus-Salernitana. Che partita si aspetta?

«Mi aspetto una gara difficile. Ho molto rispetto per la Juve, il calcio ha una memoria corta e molto fragile. Hanno vinto 9 degli 11 scudetti. Ripeto, nove! E’ un club incredibile, che dimostra tutti gli anni di sapere realizzare imprese straordinarie e ha una squadra che ritengo non forte ma fortissima. Noi arriveremo con umiltà ma proveremo a fare la nostra partita. Non saremo più una squadra cuscinetto, dobbiamo cercare di fare punti dappertutto».



Il calcio italiano ha sempre più difficoltà a trovare punti di sostenibilità economica. Come bisognerebbe intervenire?

«Le comparazioni sono logiche quando sono di pari livello. La Premier di diritti tv incassa quasi cinque volte ciò che viene dato al campionato italiano. Chiaro poi che nelle coppe la lotta è impari. Dobbiamo trovare strade innovative, nuovi mercati. Bisogna fare sistema con Lega e Figc. Anche dal punto di vista tv occorre promuovere maggiore interazione. Il calcio deve però darsi regole importanti. La prima è bilanciare i diritti e doveri dei calciatori. La più grande stranezza è che un calciatore può decidere di non andare in un’altra società quando i club hanno trovato l’accordo per il trasferimento all’interno della stessa serie a parità di stipendio e durata del contratto. E’ una cosa che grida vendetta. Non si deve poter rifiutare. Poi c’è il problema della deontologia di certi agenti: ne ho conosciuti di bravissimi ma altri un po’ meno e sulla percentuale delle parcelle occorre mettere tetti».



Chi vede favorita per lo scudetto?

«Devo dire che le milanesi hanno impressionato ma pure il Napoli dopo la vittoria col Liverpool ha il suo perché. Ma la Juventus ci ha abituato a rimonte tali che a prescindere, anche se fosse ultima, io la metterei tra le favorite, ha una forza mentale pazzesca. Occhio però anche alla Roma e chissà cosa farà l’Atalanta».