Salernitana, ripresa dopo la Juve. Ribery: fisioterapia

SALERNO - Dopo la gara con la Juventus, la Salernitana, nel pomeriggio di oggi, è tornata a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato. Il tecnico granata Davide Nicola ha aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica. L’allenamento si è concluso con un lavoro sul possesso palla offensivo e partita a pressione. Relativamente ai singoli, Bohinen, Lovato e Radovanovic hanno svolto lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Ribery. Per domani è in programma una seduta pomeridiana, con inizio alle ore 17.