Salernitana, Iervolino: "Ho condannato l'errore del Var con la Juve"

SALERNO - Nel pre-partita della sfida con il Lecce è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino: "Con la Juventus c'è stato un errore grossolano del Var, sia ben chiaro. L'ho subito condannato e la gestione di questo strumento deve far riflettere tutti noi presidenti. Visto che era stata una partita molto bella ho risposto ad una provocazione che avevo sentito. Eravamo pronti a rigiocarla e a goderci un altro spettacolo". Il presidente della Salernitana si dice molto soddisfatto per la convocazione di Mazzocchi in Nazionale: "Sono molto felice per la convocazione di Mazzocchi. Pasquale è un ragazzo d'oro e un grande professionista. Ho puntanto molto su di lui, temevo di perderlo in estate ma sapevo che prima o poi sarebbe potuto arrivare in Nazionale. Si tratta di un quinto di centrocampo forte a destra e a sinistra. Un giocatore completo, ha un gran tiro. Sono davvero molto felice".