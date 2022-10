Salernitana, Nicola: "Bohinen è out. Mazzocchi esempio, Ribery icona del calcio mondiale"

SALERNO - La Salernitana è pronta per la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Questa la disamina pre-partita del tecnico dei granata Davide Nicola. "Affrontiamo un avversario importante. Fin qui sono soddisfatto ma voglio di più. Lovato? È possibile che parta dall'inizio, può giocare anche da centrale di sinistra. Bonazzoli? Ci sto pensando. Bohinen ha bisogno ancora di qualche giorno per caricare e non verrà con noi. Nelle ultime tre partite abbiamo commesso errori di scelta e di posizione. Abbiamo lavorato su questo. Due gol subiti a partita sono ovviamente troppi. Alla fine del girone di andata vedremo la forza della Salernitana. Mazzocchi? È un esempio incredibile per tutti. Sono contento per lui, ma Pasquale sa già che deve pedalare. Ribery? È un'icona per noi e per il calcio mondiale. Ha un approccio alla vita puro e pratico, sa sempre quello che vuole fare. Quando deciderà cosa fare, poi vi dirò il mio pensiero".