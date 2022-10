Salernitana, Nicola post Sassuolo: "Voltare subito pagina. E' mancata l'umiltà"

REGGIO EMILIA - Davide Nicola allenatore della Salernitana, ha commentato il pesantissimo ko odierno sul campo del Sassuolo. Ecco le sue parole a Dazn: "Il Sassuolo ha sfruttato al meglio la qualità e il palleggio, noi non abbiamo avuto la voglia di fare male. Non abbiamo fatto la partita che volevamo fare: è mancato l'atteggiamento e l'umiltà. Nelle 4-5 occasioni create non siamo riusciti a concretizzare e riaprire. Deve esserci una differenza tra quando mettiamo in campo ciò che prepariamo e quando non lo facciamo. Torniamo a lavoro perchè dobbiamo riprenderci subito. Non cerco attenuanti, oggi non abbiamo fatto bene e mi dispiace per i tanti tifosi presenti che sono venuti a vederci. Dobbiamo voltare immediatamente pagina. Desideravo fare più punti possibili e, ad eccezione col Lecce, l'abbiamo fatto. Oggi non potevamo prendere niente, il Sassuolo ha vinto con merito. Bisogna essere lucidi e onesti nella valutazione finale. Dobbiamo dare valore alle partite fatte in precedenza".