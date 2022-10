Fantacalcio Salernitana: le condizioni di Dia, Fazio e Bohinen

SALERNO - Continua la preparazione della Salernitana di Nicola in vista del match di campionato contro l'Hellas Verona in programma domenica alle 15.00. In tre hanno svolto lavoro specifico: Fazio, Bohinen e Dia, quest'ultimo alle prese con un trauma contusivo all'anca. Ecco il report ufficiale dell'allenamento dei granata: "Prosegue il lavoro della Salernitana in vista della gara di domenica contro il Verona. Questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica. I granata sono quindi stati impegnati con esercizi di tecnica dinamica seguiti da un lavoro tattico. L’allenamento è terminato con partite a tema. Bohinen, Dia (trauma contusivo all’anca) e Fazio hanno svolto lavoro atletico specifico. La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 10:30 presso il C.S. “Mary Rosy”.