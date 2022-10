Fantacalcio Salernitana, le novità di Nicola in vista del Verona

SALERNO - Alla vigilia del match contro l' Hellas Verona all' Arechi, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Salernitana, Davide Nicola. Ecco le sue parole: " Daniliuc ? Sta bene e ci sarà. Fazio verrà in ritiro con noi, non è disponibile ma valuteremo se portarlo in panchina. Per il resto a breve comunicheremo l'elenco dei convocati". Sulla gara contro il Verona : "E' una gara da non sbagliare, soprattutto sul piano dell'atteggiamento. Dopo uno 0-5 è giusto richiamarci tutti all'ordine. Dovremo essere equilibrati e giocare una partita completamente diversa. Sappiamo cosa ci serve e come dobbiamo agire per ottenerlo". Su Bonazzoli probabile titolare: "Lo conosco benissimo. E' un calciatore straordinario che deve completare la maturazione calcistica e umana. E' pienamente consapevole di tutto questo. Ci sta che un attaccante parta più dalla panchina e poi si ritrovi titolare. Per domani è abile e arruolabile". Nicola non si sente in discussione: "Mi metto e mi mettono in discussione da 30 anni. Da 12 anni faccio l'allenatore, conosco questo mondo. Tutti sanno che lavoro sia stato fatto fino ad oggi, allo stesso tempo sono il primo a voler migliorare giorno dopo giorno".

"Devo capire chi è più in forma di altri in questo momento"

"In ogni partita c'è sempre qualcosa di diverso. Ho letto che non sto impiegando calciatori nuovi, in realtà col Sassuolo erano otto su undici. Mi sembra di essere tornati all'anno scorso, quando si faceva distinzione tra vecchi e nuovi. Abbiamo monitorato la situazione, soprattutto in riferimento a chi è stato impiegato molto con la Nazionale. Io non ho mai trovato alibi. Ora devo capire chi in questo momento è più in forma di altri. La formazione? Ho le idee chiare da questo punto di vista, ci sono dei momenti in cui ti prendi 24 ore in più ma la formazione l'ho decisa. Chi ha giocato lo ha fatto in maniera consistente e qualitativa. Spero di poter avere quanto prima a disposizione Bohinen e Fazio. Bohinen ha fatto lavori specifici che hanno comportato un affaticamento, dalla prossima settimana potrebbe rientrare in gruppo. Stesso discorso per Fazio".

"Ribery immagine positiva, un piacere averlo conosciuto"

"E' un piacere averlo conosciuto. Io per primo ho chiesto a Franck se si immaginasse in un ruolo differente. Ne ho parlato direttamente con lui, rappresenterebbe tanto per noi con il suo carisma e la sua personalità. Lui è un uomo che potrebbe idealmente ricoprire qualunque ruolo all'interno di una società. E' una immagine positiva di cui qualunque club avrebbe bisogno".