Fantacalcio Salernitana, Nicola e il regista che non ti aspetti: "Può farlo"

SALERNO - La Salernitana è pronta per il lunch match di domani. Avversaria di giornata a San Siro, l' Inter di Simone Inzaghi . Queste le parole del tecnico granata Davide Nicola alla vigilia. "Situazione infortunati? Fazio ancora out, mentre vengono con noi Bohinen e Lovato. Radovanovic è squalificato e resta a casa. Candreva mezzala è una soluzione? Non sono d'accordo che da esterno sia sottoposto ad un super lavoro. Ci sono gare in cui deve sudare di più in fase di non possesso, ma fa parte del gioco del calcio. I suoi dati sono impressionanti e può agire in tutti i ruoli. Lovato dal 1'? Mi prendo ancora qualche ora per fare le giuste scelte".

Nicola: "Anche a San Siro con lo stesso livello di aggressività. Voglio una squadra equilibrata"

"Noi dobbiamo mantenere lo stesso livello di aggressività a prescindere dal baricentro. In alcuni momenti voglio una squadra alta, in altri staremo più bassi. Stiamo lavorando su tante situazioni, l'Inter è fortissima nell'interpretazione tattica nelle varie zone del campo. Considerando che ci sarà una cornice di pubblico fantastica sarà anche difficile dare indicazioni. Possibile un 3-4-2-1? Sì, stiamo lavorando su tante soluzioni. Vedremo che interpretazione darà alla gara l'Inter, con che braccetti giocherà. E' un avversario fortissimo, dinamico, una convinzione superiore alla media. Voglio una squadra che aggredisca in modo ultra offensivo, che sia propositiva e che sia consapevole che ci saranno duelli molto fisici. Siamo pronti, vedremo domani cosa accadrà".

Nicola: "Inter stanca? Non credo, hanno giocatori abituati a giocare ogni tre giorni. E' la squadra più forte e completa del campionato"

"Mi aspetto la solita Inter. Non credo che saranno stanchi. Hanno calciatori abituati a giocare ogni tre giorni a certi livelli, non credo cambieranno troppo. Il loro livello è tale da poter ricaricare subito le batterie. Tocca a noi essere al massimo sul piano mentale. E' una sfida stimolante secondo me l'Inter è la più forte e completa, minimo allo stesso livello del Milan e del Napoli, che sta esprimendo un grande calcio. Servirà la solita Salernitana, concentrata e consapevole".

Nicola: "Bradaric pronto per partire dal 1', Bohinen no. Dia titolare? Ci sto pensando. Kastanos regista? Probabile"

"Bohinen non è pronto per giocare dall'inizio, viene in panchina. Va gestito nel modo giusto, è importante che possa respirare di nuovo l'aria dello spogliatoio e il clima della partita. Bradaric, invece, è pronto. Dia titolare? Ci sto pensando, abbiamo sperimentato anche qualcosa di nuovo. Una soluzione che mi è piaciuta e che potrei proporre già da domani. Ad ogni modo sono assolutamente sereno, in avanti tutti stanno crescendo e garantiscono affidabilità. Kastanos regista? Si, lo sto prendendo in considerazione. Le condizioni di Lovato? Sta meglio, da mercoledì si allena col gruppo".