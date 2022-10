Ribery, ufficiale il ritiro dal calcio. L'annuncio della Salernitana

SALERNO - "Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no", Franck Ribery annuncia così attraverso i propri profili social il proprio ritiro dal calcio giocato: "Grazie a tutti per questa grande avventura"., ha scritto il fuoriclasse francese al momento della chiusura della propria carriera. E la Salernitana che ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto (ma, si legge nella nota del club "Ribery continuerà in altro ruolo a far parte del club granata"), ha in programma, per la partita di domani il saluto del francese alla tifoseria granata prima del calcio d'inizio dell'incontro Salernitana-Spezia: "domani saluterà i tifosi allo Stadio “Arechi” prima della gara contro lo Spezia".