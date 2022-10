Fantacalcio Salernitana, allarme Dia per la Lazio

SALERNO - Proseguono gli allenamenti della Salernitana di Davide Nicola in vista del prossimo match di campionato contro la Lazio. Intanto è scattato l'allarme per Boulaye Dia. L'attaccante senegalese, infatti, si è allenato a parte nell'allenamento di ieri per un fastidio al ginocchio. Nel corso delle prossime ore si capirà l'entità dell'infortunio attraverso controlli più approfonditi. Le condizioni di Dia non destano particolare preoccupazione in casa Salernitana, ma la presenza del centravanti ex Villarreal è da considerarsi in dubbio contro la Lazio.