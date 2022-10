Fantacalcio Salernitana, le ultime su Dia e Bradaric

SALERNO - "La Lazio è la squadra che in questo momento insieme al Napoli produce il gioco migliore con grande qualità e precisione tecnica. Sarà una partita difficile, dobbiamo avere l'input di voler migliorare l'interpretazione della gara". Così Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Lazio. "Dovremo mantenere lo stesso livello di aggressività per tutto l'arco della gara e capire i loro punti di forza per arginarli al meglio. Dobbiamo giocare con grande intensità per colmare il gap che può esserci su alcuni aspetti con un avversario del genere". Nicola avrà a disposizione anche Dia e Bradaric che hanno smaltito i fastidi accusati in settimana, mentre Maggiore sarà indisponibile. "Deciderò la formazione in base alle caratteristiche dei nostri avversari, vediamo domani chi partirà dall'inizio e chi darà il suo contributo a partita in corso. Credo che la Lazio ha grandi capacità nel gioco tra le linee ed è molto abile nelle triangolazioni veloci quindi dovremo giocare come una squadra che sa contrapporsi sia di reparto che di marcatura sull'uomo. Affrontiamo una squadra forte - ha aggiunto Nicola - che ci può dare una mano a interpretare meglio la linea difensiva. La Lazio sta subendo molto poco perché ha trovato il giusto equilibrio, dovremo essere bravi a fargli perdere compattezza giocando bene e proponendo diverse soluzioni. Penso sia stimolante affrontare un avversario così, non sarà facile ma è una bella sfida". Nicola, infine, ha parlato dell'assenza dei tifosi campani all'Olimpico e del sostegno ricevuto venerdì nella seduta a porte aperte disputata all'Arechi. "Mi ha fatto molto piacere fare un allenamento con i nostri tifosi, sarebbe bello poterlo fare ogni settimana. Sarà molto strano giocare senza i nostri tifosi al seguito ma li ringraziamo per l'abbraccio e il calore che ci hanno regalato ieri".