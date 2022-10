Fantacalcio Salernitana, Nicola su Bradaric e Daniliuc

ROMA - "Siamo usciti soddisfatti e contenti per il livello della partita che abbiamo fatto. Gli avversari che avevamo di fronte ci costringevanoa a fare uno step migliorativo. Abbiamo accompagnato molto bene l'azione nella ripresa. Abbiamo gestito bene i momenti, giocando sempre da squadra. I ragazzi si tolgono una grande soddisfazione, la Lazio arrivava da cinque partite molto importanti. Sono contento per la terza vittoria nelle ultime quattro". Queste le parole di Davide Nicola, allenatore della Salernitana, dopo lo storico successo all'Olimpico contro la Lazio. Sui singoli: "Credo in tutti i ragazzi della rosa, non faccio distinguo. Sono contento di tutti, vecchi e nuovi. Sono molto contento per Bradaric che ha sfruttato l'occasione dall'inizio. Piatek è arrivato quest'anno, Daniliuc sta crescendo in maniera importante".