Fantacalcio Salernitana, chi in attacco con Dia? Le parole di Nicola

SALERNO - "Siamo felici per la vittoria all'Olimpico contro la Lazio. Guardiamo avanti perchè ci saranno tre gare ravvicinate e toccherà giocare a tutti. C'è chi subentra, chi sarà titolare mercoledì prossimo. Ci sono anche alcune situazioni da verificare con lo staff medico". Così ha parlato in conferenza stampa Davide Nicola, allenatore della Salernitana, alla vigilia del match contro la Cremonese, valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Sulla Cremonese: "I dati dicono che la Cremonese ha meno punti rispetto a quanto produce. Il nostro approccio alla gara deve essere quello di sempre, noi vogliamo giocarci la partita con la voglia di produrre calcio. Alvini ha trasmesso idee, motivazioni e organizzazione alla sua squadra". "Lovato - continua Nicola - da due settimane lavora stabilmente in gruppo, dovrà farsi trovare pronto quando chiamato in causa così come tutti gli altri giocatori. Un pensiero a Gyomber, sono certo che presto tornerà a disposizione per darci una grossa mano di aiuto come ha sempre fatto. Dia è sempre stato titolare. Se gioca lui valuterò chi affiancargli in attacco. Candreva mezzala? Ho recuperato anche Maggiore che torna nel suo ruolo naturale. Pretendo il massimo da tutti con tre gare in una settimana. Pirola può partire titolare. Botheim? Avrà la sua chance dal primo minuto, c'è anche Valencia che stiamo provando in altre zone del campo. Non bisogna soffrire la concorrenza se vuoi diventare un grande giocatore. Prima o poi la situazione si potrà sempre ribaltare".