Fantacalcio Salernitana, Mazzocchi ko: infortunio, condizioni e tempi di recupero

SALERNO - Non giungono buone notizie dall'infermeria della Salernitana. Dopo l'infortunio rimediato con la Nazionale italiana, Pasquale Mazzocchi è stato sottoposto ad ulteriori controlli per capire l'entità dello stop. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club granata: "Il controllo clinico e radiologico a cui si è sottoposto questa mattina Pasquale Mazzocchi presso il Centro Polidiagnostico Check-Up ha evidenziato un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale. L’atleta ha già iniziato il trattamento fisioterapico e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori indagini radiologiche". Il laterale della Salernitana è da ritenersi a rischio per la gara contro il Milan alla ripresa del campionato. Mazzocchi, il cui stop dovrebbe aggirarsi sui 2 mesi, è in dubbio anche per le sfide contro Torino e Atalanta.