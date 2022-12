Salernitana, ko nel test col Fenerbahce: 0-3. Si ferma Maggiore

ALANYA (TURCHIA) - La Salernitana perde il test amichevole disputato contro il Fenerbahce , che si impone 3-0 con Kahveci , King e Batsuhayi . Preoccupa Maggiore , sostituito nel primo tempo. Vantaggio del Fenerbahce al 34' con la botta di mancino di Kahveci che fulmina il portiere granata Fiorillo . Nella ripresa, al 13', il raddoppio: King , di tacco su assist di Osayi , batte Micai , subentrato tra i pali nella seconda frazione. Il tris turco arriva al 91': lo segna Batsuhayi su un calcio di rigore assegnato ai turchi per un fallo di Sy. Al 32' del primo tempo, apprensione per Maggiore , che nel corso di uno scatto (su lancio di Bonazzoli) si ferma improvvisamente e chiede il cambio: condizioni da valutare.

Fenerbahce-Salernitana, così in campo

FENERBAHCE: E. Irfar Can, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Ferdi, Ismail, Lincoln, Irfar Can, King, Serdar D. A disp: Ertugrul, Dogukan, Lemos, Yigit, Yusuf, Arao, Isak, Crespo, Mert, Zajc, Bruma, Rossi, Batshuayi. All: Jorge Jesus.

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo (46′ Micai); Daniliuc (46′ Motoc), Lovato (45′ Radovanovic), Fazio (46′ Pirola); Sambia (45′ Candreva), Coulibaly L. (46′ Iervolino), Bohinen (45′ Capezzi), Maggiore (32′ Kastanos), Bradaric (45′ Vilhena); Botheim (45′ Valencia), Bonazzoli (46′ Kristoffersen). A disp: Sorrentino, Iervolino, Sy. All: Nicola.