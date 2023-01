Nicola esonerato, è ufficiale: il comunicato della Salernitana

SALERNO - Davide Nicola non è più l'allenatore della Salernitana. Nella giornata odierna il club granata ha comunicato ufficialmente l'esonero della guida tecnica: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". Nicola era arrivato sulla panchina della Salernitana il15 febbraio 2022 con la squadra ultima in classifica a soli 13 punti (dopo 23 giornate) guidandola poi alla salvezza realizzando 18 punti in 15 partite. Oggi la Salernitana non sta vivendo un buon momento: 4 sconfitte nelle ultime 5 partite con l'ultima per 8-2 a casa dell'Atalanta, 16° posto in classifica a quota 18 punti a +9 sulla zona retrocessione.