Verona-Salernitana, Nicola e i dubbi in attacco: Bonazzoli, Piatek e le parole sugli infortunati

Allenamento a porte aperte e preparazione per la sfida di Verona . La Salernitana si è preparato così per la delciata trasferta del Bentegodi contro la squadra di Zaffaroni . Gli scaligeri sono in un buon momento di forma, mentre Nicola e i suoi ragazzi devono ritrovare un po' di serenità dopo la sconfitta interna contro la Juventus . Il Verona sta accorciando in classifica e la Salernitana vuole evitare di essere risucchiata nella zona rossa. L'allenatore dei campani ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Verona-Salernitana, le parole di Nicola

Davide Nicola ha presentato la sfida contro il Verona partendo da alcuni dubbi in attacco e le condizioni del gruppo: "Bonazzoli o Piatek? Domani, a maggior ragione domani, ci sarà spazio per tutti. Gyomber si è unito al gruppo da due giorni, lo porto perché ha sempre atteggiamento positivo. Maggiore e Fazio stanno ritrovando la corsa ma ancora manca qualcosa, mentre per Mazzocchi ci vorrà ancora una settimana. I tempi si stanno restrigendo per tutti".

Poi due parole sulla partita e l'avversario: "Cerco diverse soluzioni in base anche all'avversario. Lo sviluppo di gioco e l'opposizione sono importanti. Abbiamo due o tre idee che ci possono permettere di esprimerci bene in campo. Noi ci giochiamo tanto e dobbiamo trovare consapevolezza ed entusiasmo per una spinta positiva. Verona? Squadra che gioca sugli stessi principi nonostante abbia cambiato diversi allenatori negli anni. Giocano sulla pressione, ma questo lì porta a liberare spazi. Dovremo essere bravi a sfruttare queste situazioni cercando di essere veloci nella manovra".