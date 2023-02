Salernitana, ufficiale: Paulo Sousa è il nuovo allenatore

Paulo Sousa è ufficialmente il nuovo tecnico della Salernitana. Il portoghese torna ad allenare una squadra italiana dopo la Fiorentina. Ha firmato un contratto fino a fine stagione più due anni legati alla salvezza. È arrivato oggi 14 febbraio in città, pronto ad iniziare questa nuova avventura. Dopo la Fiorentina e il giro per il mondo, Sousa torna in Italia.