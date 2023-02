Salernitana, Paulo Sousa e la Juve anni '90: confermato l'ex compagno in bianconero

L'avventura di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana è iniziata da poco e subito in maniera intensa, con il lavoro sul campo. Non prima, però, di aver salutato i nuovi tifosi con una lettera. Il tecnico portoghese si è poi messo all'opera in vista dell'impegnativo match di domenica all'Arechi contro la Lazio. L'obiettivo sarà trovare subito punti preziosi in ottica salvezza, allontanando così la zona rossa della classifica. In questa nuova esperienza granata, però, Sousa ha trovato una sua vecchia conoscenza.