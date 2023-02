Salernitana-Monza, Paulo Sousa sulla crescita di Nicolussi Caviglia

SALERNO - Dopo il ko con la Lazio, Paulo Sousa vuole regalare la prima gioia ai tifosi della Salernitana che riempiranno l'Arechi in vista della delicata sfida contro il Monza. Alla vigilia del match, il neo tecnico dei granata avvisa: "Affronteremo una squadra in grande fiducia, guidata da un tecnico giovane che rende onore alla scuola allenatori italiana. Palladino merita i complimenti e sono convinto che farà una grande carriera. Noi abbiamo lavorato sul concetto di identità, dobbiamo essere consapevoli che la vittoria arriverà soltanto se saremo predisposti ad una partita di sacrificio. Io vedo un gruppo che lavora bene, che ha voglia di credere nel raggiungimento del traguardo". Elogio per il collega che domani proverà a sottrargli più punti possibili, con un Salernitana che deve ritrovare brillantezza sotto porta: "La fase offensiva dipende anche dall'atteggiamento della fase difensiva, uscire bene dalla pressione dell'avversario ti consente di essere aggressivo, padrone del gioco e gestire la situazione. Che sia un blocco basso o un blocco alto. E' una sorta di rottura con il passato, lo so, ma stiamo insistendo su concetti precisi che la squadra sta assimilando".

Paulo Sousa e il dubbio Ochoa-Sepe

"Tempo e spazio sono concetti fondamentali nel calcio, io non voglio una Salernitana speculativa. Domani è appena la seconda partita, so che diverse cose non sono state ancora acquisite ma non possiamo permetterci di sbagliare", conosce le difficoltà della sua nuova avventrua Paulo Sousa che non si sbilancia sulle possibili scelte di formazione: "Candreva può essere impiegato ovunque. E' rientrato anche Mazzocchi che, al pari di Maggiore, ci potrà dare una grossa mano. A me tocca utilizzare le risorse a disposizione nel miglior modo possibile. Per me Mazzocchi ha la possibilità di giocare titolare. Gli altri sono a disposizione". Il dubbio più grande resta però tra i pali con il balottaggio Ochoa-Sepe: "Non mi piace cambiare spesso, sono un allenatore coerente. Nelle prime partite della mia gestione non ci sarà una scelta precisa sul portiere, valuterò in base all'avversario e al lavoro settimanale".

Paulo Sousa: "Nicolussi Caviglia deve migliorare"

Cotninua ad analizzare i singoli Paulo Sousa che aggiunge: "Vedo Bohinen in crescita. Crnjgoi ha fatto molto bene contro la Lazio nei primi 45 minuti. Nicolussi Caviglia fisicamente è un giocatore importante, deve migliorare a livello di posizione e di continuità nell'arco dei 90 minuti. Ho letto di Daniliuc regista difensivo, vi dico che ad oggi non ci stiamo pensando. Lo vedo come centrale, come esterno e come terzino". Poi la chiusura sul tifo: "Il mio primo obiettivo è rendere orgogliosa la nostra gente. Ho visto gli striscioni, gli appelli, la loro presenza. La città e la tifoseria devono camminare al fianco della squadra. Dobbiamo essere nella stessa carrozza, non nello stesso treno. La gente ha tutto il diritto di dissentire se sbagliamo qualcosa, a patto che ciò avvenga dopo il 90'. Nel riscaldamento e nell'arco della gara vorrei che giocassero con noi, trasmettendoci energia soprattutto quando c'è un errore".