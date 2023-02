Salernitana-Monza, la dedica di Paulo Sousa dopo la prima vittoria

Buona la seconda per Paulo Sousa , che conquista una bella vittoria contro il Monza. Un 3 a 0 netto della Salernitana , che fa un bel sospiro di sollievo in classifica. L'allenatore ha analizzato il match in conferenza stampa.

Salernitana-Monza, le dichiarazioni di Sousa

L'allenatore ha voluto spendere una dedica dopo questa prima vittoria: "Dedico la vittoria ai calciatori. Lavorano bene, si sono messi a disposizione, stanno creando un bel gruppo. E la dedica è esclusivamente per loro. Lo meritavano". Poi ha applaudito la grande prova di Candreva: "Avevo già detto che Candreva è un giocatore estremamente intelligente e che trova sempre soluzioni per i compagni. La comunicazione tra lui e Kastanos è stata straordinaria, Piatek ha dettato la profondità ed è cresciuto molto durante la partita. E' vero che c'è tanto da migliorare, però ho visto che i calciatori facevano girare la palla anche dal basso senza perderci in lanci lunghi. Vedo la volontà di trasformare le idee in concretezza". Sousa è chiaro sulla filosofia di gioco che vuole dare alla squadra: "Oggi mi è piaciuto tutto. Dobbiamo migliorare, è chiaro, anche sul piano tecnico. Anche un semplice pallone controllato in un certo modo può permettere di rendersi pericolosi e avanzare nel terreno avversario. A me piace che la Salernitana esca dalla pressione con coraggio, soprattutto quando gli avversari sono freschi". Il tecnico ha spiegato anche i motivi dietro la scelta di Ochoa: "Sul breve Memo è molto veloce. Contro un avversario che triangola con quella rapidità serviva un portiere con le sue caratteristiche per la gara di oggi. Fate bene a menzionare Ochoa, io però mi soffermo sulla collettività e sui progressi dei singoli. Dal primo giorno vi ho detto che questa squadra non può essere speculativa, ma deve pressare ed essere intesa. Per migliorare il livello difensivo dobbiamo avere noi la palla".