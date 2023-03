Samp-Salernitana, Paulo Sousa e l'esempio di Astori: "Ci insegna a vivere"

La Salernitana vuole dare continuità dopo la vittoria dell'Arechi contro il Monza . Un successo convincente dopo un periodo buio che ha portato anche all'esonero di Nicola . I campani si giocheranno tanto contro la Sampdoria e vogliono trovare punti per tenersi lontani dalla zona retrocessione. In vistsa della sfida contro i blucerchiati ha parlato in conferenza stampa l'allenatore Paulo Sousa .

Sampdoria-Salernitana, le parole di Paulo Sousa

Paulo Sousa ha analizzato la prossima sfida: "Giocano in casa e hanno una motivazione in più. Contro la Sampdoria è uno scontro diretto a tutti gli effetti. Stankovic sta facendo un lavoro incredibile e il nostro approccio dovrà essere attento. Dobbiamo fare un salto di qualità e sarà un bel banco di prova per noi. Per vincere le partite abbiamo bisogno di una identità chiara, gioia di giocare, determinazione e coraggio. Che si giochi in casa o fuori voglio la stessa mentalità, non deve mai mancare la gioia di giocare. Il sistema di gioco è relativo, è la testa a fare la differenza. Voglio una Salernitana coraggiosa e propositiva".

Poi sui singoli: "Mazzocchi è un calciatore da nazionale, che crossa benissimo e che in fase offensiva può fare la differenza. Deve solo trovare la condizione fisica, ma parliamo di un giocatore importante per la Salernitana. Dia si è allenato tutta la settimana e sta capendo sempre di più quelli che sono i movimenti in campo. Portiere? Giocherà Ochoa, perché Sepe non si è allenato e non sarà convocato". In chiusura le parole su Astori: "È uno di quei drammi che ci fa capire che bisogna vivere bene. Perché il tempo è poco. Una notizia terribile che sconvolse tutte".