Favola Pirola: la A col Monza, exploit Salernitana, i sogni Italia e ritorno all'Inter

Da sostituto a titolare inamovibile: l'ascesa di Lorenzo Pirola alla Salernitana è ormai chiara ed evidente. Difensore di belle speranze in cerca di minuti per crescere, è riuscito a diventare un vero e proprio totem per la retroguardia granata. E dopo il pareggio contro la Sampdoria , sono arrivati anche gli elogi di Paulo Sousa. A testimoniare la crescita esponenziale di Pirola sono anche i numeri in questa stagione di Serie A: 13 partite, media di 43 passaggi a partita, precisione passaggi del 79%, 61% di duelli vinti e contrasti aerei da cui è uscito vincente pari al 66%.

La crescita di Pirola

Lorenzo Pirola, classe 2002, nasce calcisticamente nel settore giovanile dell'Inter. Difensore roccioso, bravo nel gioco aereo e grande senso dell'anticipo, più che discreto palla al piede con il suo mancino. Dopo il suo percorso vincente nella trafila nerazzurra, debutta con la prima squadra (e quindi in Serie A) il 18 luglio 2020, quando l'allora tecnico Antonio Conte lo butta nella mischa al posto di Antonio Candreva nel match contro la Spal, vinto per 4-0 fuori casa dall'Inter. Le qualità ci sono, ed è per questo che la società decide di mandarlo in prestito al Monza, in Serie B, nella stagione 2020/21. Trova un discreto minutaggio collezionando 16 presenze, e tornando a fine anno alla casa madre con una nuova esperienza nel bagaglio. Ma quel bagaglio Pirola dovrà nuovamente aprirlo, destinazione sempre Monza: stavolta si accasa i biancorossi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Con i brianzoli trova poco spazio, e non aiutano i continui problemi fisici che, nel gennaio 2022, lo costringono ad un'artoscopia del ginocchio destro. Le questioni fisiche lo attanagliano al punto da collezionare esclusivamente 10 presenze in campionato, ma diventa protagonista nelle quattro gare playoff, giocando sempre da titolare e contribuendo in maniera decisiva alla promozione in Serie A del Monza.