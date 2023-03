Milan-Salernitana, conferenza Paulo Sousa: Dia, Piatek, Mazzocchi e Ochoa

Milan-Salernitana, le parole di Paulo Sousa

Paulo Sousa ha analizzato la prossima sfida contro il Milan: "Loro sono tra le migliori otto d'Europa e stimo molto il lavoro che sta facendo Pioli con la squadra. Noi in settimana abbiamo lavorato molto bene e voglio che i miei ragazzi mettano in campo quanto provato per metterli in difficoltà. Ci vuole tempo. Ma vedo grossi passi in avanti, forse è stata la miglior settimana da quando sono arrivato. Io ci credo tantissimo. La formazione può variare anche in base all'avversario. Io non voglio una Salernitana che difenda, che sia speculativa. Voglio una Salernitana che sia consapevole di quanto sia bello essere competitivi a questi livelli".

Poi le parole sui singoli: "Piatek deve stare tranquillo perché questi momenti possono capitare. Mazzocchi e Dia? Ho visto grande disponibilità da parte di tutti, anche chi ha giocato meno. Tutti saranno utili per raggiungere l'obiettivo. Bonazzoli e Vilhena devono mettere più intensità perché la qualità non basta. Questo vale per tutti. Ochoa? Giocherà lui in porta".