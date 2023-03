Salernitana-Bologna, Sousa: "Dobbiamo salvarci. Cosa ho chiesto a Iervolino"

Sousa in conferenza

Queste le dichiarazioni di Sousa in sala stampa: "In settimana abbiamo dovuto lavorare con intensità minore perché la squadra aveva bisogno di recuperare dopo tre settimane di grossi carichi di lavoro. Arriviamo alla gara di domani con due giorni in meno di lavoro rispetto ai nostri avversari quindi abbiamo cercato di recuperare freschezza. Il Bologna è una squadra in salute che fa un gioco moderno con un sistema di gioco molto chiaro e una pressione molto intensa. Abbiamo lavorato per sfruttare gli spazi che avremo e per mettere in difficoltà i nostri avversari cercando di farli abbassare per creare opportunità. Dovete aspettarvi una squadra che deve essere intensa in fase difensiva e molto più propositiva in quella offensiva. Conosco bene l’importanza della nazionale per i calciatori, non possiamo controllare il loro dispendio di energie quindi ci concentriamo solo su ciò che possiamo gestire. I calciatori che vengono da infortuni lunghi stanno recuperando bene e solo la continuità potrà aiutarli a raggiungere livelli fisici importanti per integrarsi al meglio nella nostra identità. Avere persone come il nostro Presidente nel mondo del calcio è molto importante ed è difficile trovarne. Dobbiamo ringraziarlo per tutto quello che fa per noi, la sua presenza ci fa molto piacere ed è uno stimolo in più. Gli ho chiesto di essere più presente: ha tanti impegni, ma lo sta facendo. Dobbiamo continuare a lavorare per conquistare il nostro obiettivo. Personalmente metto tutta la mia conoscenza a disposizione della Società. Sono concentrato sui miei giocatori, sul raggiungere la salvezza il prima possibile e dare felicità alla nostra gente”.