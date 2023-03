Pirola, Conte e il primo gol in A: l'Italia U21 e il sogno Inter

Lorenzo Pirola è tra i giovani più interessanti della Serie A . La sua crescita si sta vedendo partita dopo partita e anche con la Salernitana si piano piano preso la maglia da titolare. L'ultimo weekend è arrivato anche il primo gol contro il Bologna , Gioia ed emozioni per un ragazzo cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e che aveva stregato Conte nei suoi tempi in nerazzurro.

Salernitana, la storia di Pirola

Grinta, lavoro e sacrificio. Tre chiavi importanti che hanno permesso al giovanissimo Pirola di crescere e affermarsi nel calcio dei grandi. Pensare che da piccolo fu scartato da diversi club, tra cui il Como, prima di trovare la sua strada e arrivare all'Inter. Storia di rivincità, arrivata e trovato soltanto con la forza di volontà del classe 2002 nel volersi migliorare giorno dopo giorno. In nerazzurro le soddisfazioni sono diverse, anche se con la Primavera non è riuscito a portare a casa lo scudetto di categoria. In U17 sì, però, e da lì è arrivata anche la risposta importante sul campo. Al fianco di Esposito si è piano piano preso i riflettori e le chiamate con le varie Nazionali giovanili ne sono la conferma, ora è anche uno dei punti fermi dell'U21 di Nicolato.

Con l'arrivo di Conte all'Inter, cambiano anche le prospettive. Allenarsi in prima squadra e poter imparare da Skriniar, De Vrij e Bastoni, da cui condivide oltre che il ruolo anche il fatto di essere mancino. A differenza del classe '99 lui può giocare anche al centro del terzetto oltre che da braccetto. Pirola sin dai primi allenamenti ha stregato proprio Conte che in diverse occasioni ne ha elogiato le caratterstiche. Parole importanti e che suonano come investitura per il giovane difensore. In nerazzurro l'esordio in A arriva giovanissimo, ancora 17enne, poi il suo percorso è quello di andare a giocare. Tornare a 'casa' a Monza, lui è di Carate Brianza, e in due ritagliarsi uno spazio importante fino a conquistare la promozione in Serie A. Ora la Salernitana per continuare a crescere: Pirola insegue i suoi sogni che sono tutti a tine nerazzurre.