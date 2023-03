Salernitana, infortunio Mazzocchi: brutte notizie per i granata

Lo Spezia ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida con la Salernitana. Semplici ha recuperato Nzola, che ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo ai tifosi liguri. Sul fronte granata a meno di colpi di scena non ci sarà Pasquale Mazzocchi al "Picco", per la sfida, valida per la ventottesima giornata di Serie A, in programma domenica 2 aprile con calcio d'inizio alle 15.