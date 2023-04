Spezia-Salernitana, conferenza Sousa: Dia, Mazzocchi e i dubbi in attacco

Spezia-Salernitana, le parole di Paulo Sousa

Paulo Sousa ha analizzato la prossima sfida contro lo Spezia: "Vedo molte similitudini con noi. Sono preparati per vincere contro chiunque, hanno la mentalità giusta per raggiungere l'impossibile e sono molto forti nelle transizioni offensive. Mi aspetto una partita equilibrata, difficile, tra due allenatori che sono subentrati da poco. Le partite sono la nostra cartina al tornasole, credo che la direzione strategica creata sia quella giusta. Stiamo lavorando benissimo, ma rispettiamo tanto lo Spezia. Tutte le partite sono importanti, il nostro obiettivo è la salvezza e, fino a quando non sarà matematica, dobbiamo dare più del 100%".

Sui singoli: "Solo Mazzocchi non è stato a disposizione a causa dell'infortunio. Abbiamo fatto un buon lavoro analitico, mentale, provando a incidere su alcuni aspetti che andavano corretti. Attacco? Noi possiamo giocare con una punta, con due o con tre. Dall'inizio o in corso d'opera. Sto valutando tutto. Sto vedendo progressi in tutti i componenti del reparto offensivo. Dia ha giocato con la Nazionale ed è tornato presto per mettersi a disposizione. Maggiore? Sta recuperando dall'infortunio e presto vedrete il giocatore che avete imparato a conoscere. Con Fazio preferisco agire con cautela, ha avuto diversi acciacchi nelle settimane precedenti e, come Troost Ekong, sarà convocato".