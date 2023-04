Salernitana-Inter, Paulo Sousa e la risposta alla sfortuna di Inzaghi

Salernitana-Inter, così Sousa

Al termine della sfida non può che essere soddisfato l'allenatore della Salernitana Paulo Sousa, sia per il risultato che per la prestazione della squadra: "Nel primo tempo abbiamo voluto mantenere le stesse idee e gli stessi equilibri, avevamo un'idea, una strategia a inizio gara. Abbiamo avuto alcune difficoltà sugli esterni, da lì è venuto il gol. Abbiamo pensato a come pressare più alto, a tenere il baricentro difensivo più avanzato decidendo così per il cambio di modulo nel secondo tempo. Inter sfortunata con i pali? Sì però non dimentichiamo il legno colpito da Dia e le tante occasioni avute. I ragazzi sono stati straordinari, ci hanno creduto, e quando sei così può succedere di tutto anche contro una grande squadra come l'Inter. Loro hanno un portiere che gioca bene coi piedi, i difensori vogliono giocarla, c'è grande mobilità da parte dei loro centrocampisti, per questo all'inizio avevamo deciso per un certo tipo di pressione lasciando loro gli esterni, ma non abbiamo pressato bene. All'intervallo abbiamo deciso di cambiare modulo per avere una squadra che potesse avere più uomini in area, i ragazzi hanno iniziato a crederci di più e sono orgoglioso di loro. Entrare a stagione in corso mi ha portato ad adattarmi su determinate cose, anche perché è fondamentale il risultato. Ho diminuito al massimo le complessità della mia idea di calcio per arrivare subito al successo. La squadra sta lavorando bene, stiamo meritando i risultati che stanno arrivando. Ochoa? È un portiere che è sempre nello spazio giusto, e poi ha dei riflessi nel breve in cui è fortissimo. Ha esperienza, energia: è un ragazzo che merita tutto il bene del mondo".