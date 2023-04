Sousa, conferenza Torino-Salernitana: il rinnovo, Iervolino e Mazzocchi

Torino-Salernitana, le dichiarazioni di Sousa

Queste le parole dell'allenatore in vista del Torino: "Tutte le partite contano, Juric ha più di 70 panchine col Torino e la squadra è stata costruita a immagine del suo tecnico da Cairo. È una delle formazioni con maggiore intensità della Serie A, che parte dalla organizzazione in difesa e ora si è anche evoluta. Non sarà facile da battere, stiamo ancora costruendo una nostra identità e c’è bisogno di risultati". Sugli assenti e le novità tattiche: "Non ci sarà Fazio, oltre a Lassana Coulibaly e Crnigoj. L'unica novità in mezzo al campo può essere la presenza di un centrocampista in più, stiamo valutando. Due attaccanti insieme? Se la mia quadra sa palleggiare gioco sempre con un calciatore che nell’ultimo terzo possa esprimersi con la qualità di Bonazzoli. Ora però le caratteristiche della nostra rosa non me lo consentono. Contro l'Inter, con Piatek ho pensato a una fase iniziale di partita con blocco basso e avevamo bisogno di giocatori che ci aiutassero a salire, l’abbiamo fatto bene. Era importante inserire Dia per dare uno spunto diverso, ma anche Botheim sta lavorando benissimo, è un giocatore che se si mantiene su questi livelli avrà più spazio e potrà aiutarci verso la salvezza”. Su Mazzocchi: "Sarà convocato, ma non è pronto per giocare dall’inizio". Poi una battuta sul futuro: "Io sono pronto. Sia per andare in panchina dopo l'influenza, sia per il rinnovo. Dobbiamo spingere il presidente".