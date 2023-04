Torino-Salernitana, Sousa: "Un punto contro una squadra da Europa"

Finisce 1-1 il match tutto granata: Torino e Salernitana non si fanno male, con le due squadre che portano a casa 1 punto ciascuno. I campani si erano portati in vantaggio dopo appena 9' grazie alla rete firmata da Vilhena , ma nella ripresa la rete per il Toro da parte di Sanabria che ha dunque fissato il risultato. La Salernitana ottiene così il sesto pareggio di fila, sale a 30 punti a +7 sulla zona retrocessione.

Torino-Salernitana, parla Sousa

Al termine della sfida, questa l'analisi di Paulo Sousa, tecnico dei campani: "Non è cosa semplice cambiare la mentalità della squadra. L'avevamo preparata molto bene, dopo il vantaggio e il palo però ci siamo abbassati dando campo agli avversari, come se avessimo perso la fiducia iniziale. Volevo optare per alcuni cambi, ma dopo aver subito il pareggio la squadra ha ripreso confidenza. Potevamo essere più incisivi in attacco, ma sono felice del risultato perché ottenuto contro una squadra che è stata creata per giocare in Europa. Quello che vorrei i ragazzi capissero è che già contro l'Inter, nel secondo tempo, abbiamo pressato per 45', e quindi possiamo farlo andando avanti con le nostre idee. Quando stiamo vincendo non dobbiamo abbassarci o reagire esclusivamente quando subiamo un gol: bisogna lavorare sulla continuità".