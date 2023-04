Sousa, conferenza Salernitana-Sassuolo: Iervolino e il progetto Ajax

Salernitana-Sassuolo, le dichiarazioni di Sousa

L'allenatore ha parlato del suo futuro, dopo le parole del presidente Iervolino che lo vorrebbe anche per la prossima stagione: "Sono molto contento della città, della tifoseria, della società, del direttore sportivo e dei suoi collaboratori. Ora penso esclusivamente al Sassuolo, a fine stagione parleremo di futuro. Era questo l'accordo preso già a febbraio al momento della firma". Poi un'analisi sulla squadra: "Quando sono arrivato ho trovato una squadra con grossissime difficoltà. Il fatto che abbiamo conquistato sette risultati utili di fila facendo bene in casa e in trasferta mi rende contento, anche perchè vedo un gruppo che strada facendo ha fatto di tutto per esprimersi seguendo le mie indicazioni. Siamo stati sempre in partita, per vincere contro chiunque. Solo con la Lazio è andata male, ma so che la Salernitana scende in campo con la voglia di fare un gol in più dell'avversario. La Salernitana è in A da un anno e mezzo. Possiamo salvarci, vogliamo salvarci, ma qualche difficoltà di gestione fa parte del percorso di crescita. Sono un allenatore ambizioso che vuole esaltare qualità individuali e collettive, ma c'è un campionato che va avanti e un obiettivo che non abbiamo conquistato ancora. E questo mentalmente incide. So che vogliamo e possiamo vincere tante partite, sto spingendo per far capire ai ragazzi che le prestazioni si tramutano sempre in vittorie.".