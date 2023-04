Salernitana, Dia nella storia: prima di lui solo un ex Juve

Con il gol realizzato contro il Sassuolo , Boulaye Dia è entrato nella storia della Salernitana . L'attaccante senegalese è il secondo giocatore ad aver realizzato più di 10 gol (11) in una singola stagione in Serie A con la maglia dei granata.

Celebrato sui social dalla Salernitana, una certezza per Davide Nicola prima e Paulo Sousa poi. Boulaye Dia ora punta ad agganciare l'unico calciatore che era finora riuscito a superare quota 10 reti in A con il cavalluccio marino.

Salernitana, Dia sulle orme di Di Vaio

Nella stagione 1998/1999 non bastarono 12 gol in 31 presenze all'ex Juve Marco Di Vaio per permettere alla Salernitana di conquistare la salvezza, ma fu l'inizio della sua grande carriera. La permanenza in categoria l'ha centrata lo scorso anno la squadra del presidente Iervolino facendo esplodere di gioia l'Arechi per una traguardo fino ad allora inedita, che si appresta a essere bissato.