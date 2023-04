Sousa, conferenza Napoli-Salernitana: “Rinvio? Serve più professionalità”

La Salernitana si appresta ad affrontare il Napoli dopo la grande vittoria della precedente giornata contro il Sassuolo . I granata hanno attualmente sette punti di vantaggio sull'Hellas Verona e per mantenere il vantaggio dovranno cercare di fare punti nel match point scudetto degli azzurri. Paulo Sousa ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Napoli-Salernitana, le dichiarazioni di Sousa

L'allenatore ha risposto subito alla domanda in merito allo spostamento della partita: "Se ci sentiamo penalizzati? Il presidente si è pronunciato, ci sono persone autorevoli che si sono espresse e va bene così. Io faccio l'allenatore e parlo della mia sfera di competenza. E' logico che la preparazione è stata influenzata, solo giovedì abbiamo saputo la data della partita. Avremo un giorno in meno per preparare la partita con la Fiorentina, la pianificazione è cambiata ed è evidente. Ma dobbiamo essere bravi e andare oltre tutto questo. Faccio un discorso generale: quest'anno il calcio italiano sta raggiungendo un grande livello come testimonia il cammino delle nostre in Europa, anche chi prende decisioni deve garantire lo stesso livello. Mancanza di professionalità? Non ho detto questo. C'è bisogno di maggiore professionalità, è diverso".