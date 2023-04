La Salernitana ferma il Napoli: festa negli spogliatoi e caroselli in città

Salernitana, festa negli spogliatoi

Stamane i tifosi salernitani, cui era vietata la trasferta al Maradona, avevano accompagnato in corteo il bus della squadra in partenza per Napoli. Dopo la partita, invece, i calciatori della Salernitana hanno festeggiato il pareggio contro il Napoli negli spogliatoi dello stadio Maradona: grande festa e cori per l'autore dell'1-1, Boulaye Dia.