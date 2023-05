Sousa, conferenza Empoli-Salernitana: gli elogi a Kastanos e il futuro

Dieci risultati utili consecutivi. La Salernitana non ha voglia di fermarsi e tra i top campionati, in questo lasso di partite, non c'è nessuno che abbia saputo fare meglio . La squadra è in crescita e dopo i pareggi con Napoli e Fiorentina , tutti a firma di Dia , vuole ritrovare i tre punti per dare una spallata alla corsa salvezza. Alla vigilia della gara ha parlato in conferenza stampa Paulo Sousa .

Salernitana, Dia da record

Empoli-Salernitana, conferenza Paulo Sousa

Paulo Sousa ha analizzato la prossima sfida contro l'Empoli: "Non guardiamo i risultati degli altri, ma siamo concentrati a voler proseguire sul nostro percorso di crescita. Loro stanno cambiando tanto a livello tattico e anche per questo sarà una partita diversa da preparare". Sulla formazione: "Non escludo un cambio di modulo. Su Kastanos è stato fatto un lavoro specifico e, in fase offensiva, ci sta dando tanto perchè ha tempi, palleggio, sacrificio, umiltà e inserimento. Troost Ekong? Per me non esiste il calciatore d'esperienza o quello più giovane. Io ho dato tanto spazio ai giovani, la maturità del calciatore non deriva dalla carta d'identità. Se sei pronto mi aiuti, altrimenti non giochi".

Sul futuro: "Il focus deve essere sulla squadra e poi ci sarà tempo di parlare con la società. Ora il mio pensiero è sull'Empoli e basta. Io ho voglia di coltivare la mia passione per il calcio, quando passerà smetterò, ma resterò sempre grato a chi mi ha permesso di lavorare". Gli elogi al gruppo: "In rosa ci sono giocatori con caratteristiche specifiche, sono felicissimo di vedere i ragazzi in continua evoluzione. C'è la predisposizione a rendere con continuità. Il mio lavoro è quello di valorizzare al massimo i calciatori. Il progetto ha un inizio e una fine, il processo non finisce mai. E io sono un allenatore che vuole far parte di un processo".