Empoli-Salernitana, Paulo Sousa: "Prima salvarsi e poi costruire"

La Salernitana esce sconfitta dalla sfida del Castellani contro l'Empoli. La formazione di Paulo Sousa è stata sconfitta 2-1 dalla squadra di Zanetti, che si è imposta grazie ai gol di Cambiaghi e Caputo, mentre Piatek ha accorciato le distanze nei minuti finali. Al termine della sfida il tecnico granata ha dichiarato: "Probabilmente questa è stata la peggior gara della mia gestione, non siamo entrati bene in partita. Dobbiamo anzitutto fare i complimenti a Zanetti e alla sua società. Si vede che c'è una continuità di idee e di gioco. Avevo detto che era una partita complessa. L'Empoli è una squadra veloce, ci ha creato molte difficoltà. Quando abbiamo provato a pressare sono riusciti ad uscire bene. Su questo dobbiamo migliorare tantissimo, so che quando ci sono processi e idee nuove non c'è sempre continuità".