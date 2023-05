Sousa conferenza Salernitana-Atalanta: Qui sono felice, 8 gol si ricordano

Paulo Sousa ha parlato alla vigilia di Salernitana-Atalanta in programma domani 13 maggio alle 15 allo stadio "Arechi" . L'allenatore dei granata ha presentato così la sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A .

Verso Salernitana-Atalanta, Sousa: "L'andata ha lasciato il segno"

Un giorne fa la Salernitana, allora allenata da Davide Nicola, esonerato per far posto a Paulo Sousa incassò 8 gol: "Un risultato così lascia il segno, è chiaro. Oggi, però, siamo in un contesto diverso e anche la mentalità è cambiata. Vedo una Salernitana maggiormente consapevole dei propri mezzi. Sarà una gara difficile, lo sappiamo. Se non sei in partita l'Atalanta ti può fare veramente male e non possiamo permetterci di sbagliare atteggiamento. Voglio coraggio e voglia di competere contro le top squadre italiane".