Salernitana, Sousa come Ancelotti: il gesto scatena la festa spogliatoio

Dieci risultati utili di fila, undici nelle ultime dodici partite. La salvezza per la Salernitana di Paulo Sousa è ormai alla stregua di una formalità e in casa granata l'entusiasmo è pressoché palpabile.

Salernitana, salvezza in tasca e scatta la richiesta a Sousa

Dopo il successo sull'Atalanta, grazie a un gol al 93' di Candreva, è scoppiata la festa sugli spalti ma anche nel ventre dello stadio "Arechi" dove, come documentato dal profilo twitter del club campano, è partita spontanea la richiesta dei calciatori all'allenatore portoghese di riprendere giovedì gli allenamenti in vista della trasferta in programma lunedì 22 maggio alle 18:30 all'Olimpico contro la Roma.